Остаться в живых: подмосковные врачи объяснили, почему сыроедение для детей стоит запретить
Подмосковные врачи раскрыли главные опасности сыроедения
Фото: [pxhere.com]
В России предложили законодательно запретить вегетарианство и сыроедение несовершеннолетним. Письмо об этом на имя председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева направила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец. Зачем этот законопроект так необходим? Как заметила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, это требование очень важно. Потому что с принятием закона у органов опеки появятся правовые основания для изъятия несовершеннолетних из тех семей, где детей доводят до истощения диетами для взрослых.
НЕХВАТКА ВИТАМИНОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
В своем обращении Ирина Волынец сослалась на трагические случаи, когда дети погибали из-за того, что родители не давали им мяса.
Одна такая трагедия произошла буквально на днях. У россиян-сыроедов умерла двухлетняя дочь. Малышку кормили только овощами, фруктами и растительным маслом. От такого рациона у ребенка развилось хроническое расстройство питания. Как следствие – анемия и отставание в развитии. Родители лечили дочь дома, не доверяя врачам. Последним ударом для малышки стала ОРВИ – девочка умерла через два дня после появления симптомов. На сыроедов завели уголовное дело. У них еще есть две маленькие дочери. И за малышек, если честно, страшно.
«У людей, которые отказались от животной пищи, хронический дефицит витаминов В12 и D, которые участвуют в формировании костного скелета и иммунитета, – отмечает диетолог из Видного Эмма Ротберг. – Дети этот дефицит переносят особенно остро. Кроме того, без животной пищи растущий организм недополучает очень нужный ему животный белок и важные микроэлементы, такие как селен и железо».
Фото: [pxhere.com]
БЕЗ РЫБЫ И МЯСА НЕ ОБОЙТИСЬ
Когда ребенок не ест мясо, у него со временем появляются неврологические дисфункции. Нарушается баланс гормонов щитовидной железы, начинаются запоры, разрушаются зубы.
«Растительные белки очень сильно уступают по качественному составу животным, – рассказывает педиатр из Можайска Анна Стеклова. – В них содержится гораздо больше крайне нужных детскому организму аминокислот. Самые оптимальные их источники – это крольчатина, мясо птицы, а также яйца. В яйцах к тому же содержится лецитин, который способствует развитию умственных способностей. В моей практике были пациенты, которым приходилось корректировать питание из-за анемии и экстремально низкого веса. Я рекомендовала родителям готовить блюда из морских сортов рыбы. В них есть такие важные аминокислоты, как триптофан, лизин и метионин».
Принципы здорового питания ребенка:
- Минимум 60% белков должно поступать из продуктов животного происхождения.
- Количество получаемых с пищей углеводов должно быть вдвое больше, чем белков и жиров, вместе взятых.
- Быстрые углеводы, то есть сладости, должны составлять только 10% от всех углеводов.
- Ребенок должен питаться не меньше 4 раз в день примерно в одно и то же время.
- Как минимум два раза в неделю в рацион должна быть включена рыба и один раз – красное мясо.
- Каждый день в рационе школьника должно присутствовать 5 порций овощей и фруктов.