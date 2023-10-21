Остаться в живых: подмосковные врачи объяснили, почему сыроедение для детей стоит запретить

В России предложили законодательно запретить вегетарианство и сыроедение несовершеннолетним. Письмо об этом на имя председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева направила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец. Зачем этот законопроект так необходим? Как заметила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, это требование очень важно. Потому что с принятием закона у органов опеки появятся правовые основания для изъятия несовершеннолетних из тех семей, где детей доводят до истощения диетами для взрослых.

НЕХВАТКА ВИТАМИНОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

В своем обращении Ирина Волынец сослалась на трагические случаи, когда дети погибали из-за того, что родители не давали им мяса.

Одна такая трагедия произошла буквально на днях. У россиян-сыроедов умерла двухлетняя дочь. Малышку кормили только овощами, фруктами и растительным маслом. От такого рациона у ребенка развилось хроническое расстройство питания. Как следствие – анемия и отставание в развитии. Родители лечили дочь дома, не доверяя врачам. Последним ударом для малышки стала ОРВИ – девочка умерла через два дня после появления симптомов. На сыроедов завели уголовное дело. У них еще есть две маленькие дочери. И за малышек, если честно, страшно.

«У людей, которые отказались от животной пищи, хронический дефицит витаминов В12 и D, которые участвуют в формировании костного скелета и иммунитета, – отмечает диетолог из Видного Эмма Ротберг. – Дети этот дефицит переносят особенно остро. Кроме того, без животной пищи растущий организм недополучает очень нужный ему животный белок и важные микроэлементы, такие как селен и железо».

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БЕЗ РЫБЫ И МЯСА НЕ ОБОЙТИСЬ

Когда ребенок не ест мясо, у него со временем появляются неврологические дисфункции. Нарушается баланс гормонов щитовидной железы, начинаются запоры, разрушаются зубы.

«Растительные белки очень сильно уступают по качественному составу животным, – рассказывает педиатр из Можайска Анна Стеклова. – В них содержится гораздо больше крайне нужных детскому организму аминокислот. Самые оптимальные их источники – это крольчатина, мясо птицы, а также яйца. В яйцах к тому же содержится лецитин, который способствует развитию умственных способностей. В моей практике были пациенты, которым приходилось корректировать питание из-за анемии и экстремально низкого веса. Я рекомендовала родителям готовить блюда из морских сортов рыбы. В них есть такие важные аминокислоты, как триптофан, лизин и метионин».

Принципы здорового питания ребенка: