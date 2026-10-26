Боня рассказала о тоске по «космической семье» и сильных чувствах, которые вызывают слезы

46-летняя телеведущая и блогер Виктория Боня поделилась с подписчиками философско-мистическими размышлениями. Она рассказала о существовании за пределами физического тела и о природе души, передает Teleprogramma.org.

По словам Бони, иногда она испытывает сильную тоску по «космической семье». Чувства бывают настолько мощными, что хочется плакать. При этом Виктория осознает необходимость прожить земную жизнь, которая ей нравится.

«Когда ты чувствуешь, что вне тела ты есть. Я даже иногда себе говорю: „Я есть“. Не как я, Виктория Боня, а как дух», — рассказала Виктория.

Свои переживания блогер сравнила с разлукой с любимым человеком. Она отметила, что боль в этом случае возникает не от страдания, а от любви и невозможности быть рядом.

Кроме того, Боня рассказала, что со временем научилась лучше описывать ощущение отделенности духа от тела. Воспоминания об этом опыте до сих пор вызывают у нее мурашки по коже.

Виктория не стала вдаваться в подробности, при каких обстоятельствах это произошло, но дала понять, что пережитое оставило глубокий след.

Ранее телеведущая Виктория Боня призвала общаться с деревьями.