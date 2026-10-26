Ирина Фаевская присоединилась к трехдневному семинару в Мастерской управления «Сенеж»
Омбудсмен Подмосковья приняла участие в семинаре в Мастерской «Сенеж»
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская присоединилась к трехдневному семинару в Мастерской управления «Сенеж» на тему «Институт Уполномоченных по правам человека 2026–2031: вызовы и приоритеты развития».
Семинар открыла уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она отметила, что в работе омбудсмена важно ориентироваться на реальные запросы людей.
«Такие встречи укрепляют взаимодействие между федеральными и региональными уполномоченными. Для нас это возможность обменяться опытом и узнать о лучших практиках коллег», — отметила Ирина Фаевская.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность коммуникации с жителями.