«Особый спектр испытываемых чувств»: жена Петрова поделилась впечатлениями от путешествия с двухлетним сыном

Она путешествует по странам Средней Азии без мужа. Виктория опубликовала в социальных сетях фотографии из курортного спа-отеля в Узбекистане. На снимках запечатлены горные пейзажи, мечети, ужин на открытой террасе с панорамным видом, а также поездка на фуникулере.

Несмотря на красивые кадры, Антонова честно призналась, что устала справляться с ребенком в одиночку. В видео она несет сына на руках с измученным видом.

«Активное путешествие с почти двухлеткой — это особый спектр испытываемых чувств каждый день. Иду искусанная, испачканная, с сорванной спиной. Гомерически смеемся каждый день», — описала поездку Виктория.

Стоит отметить, что Узбекистан для Виктории — не случайное направление. Она родилась в Ташкенте, а ее мать Татьяна Лескова родом из Узбекистана. Ранние годы Антоновой прошли в столице республики, после чего семья переехала в Подольск.

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