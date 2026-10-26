«Особый спектр испытываемых чувств»: жена Петрова поделилась впечатлениями от путешествия с двухлетним сыном
VOICE: жена Александра Петрова отправилась с сыном в путешествие по Средней Азии
Фото: [соцсети]
25-летняя Виктория Антонова, жена 37-летнего актера Александра Петрова, поделилась впечатлениями от отдыха с двухлетним сыном, передает VOICE.
Она путешествует по странам Средней Азии без мужа. Виктория опубликовала в социальных сетях фотографии из курортного спа-отеля в Узбекистане. На снимках запечатлены горные пейзажи, мечети, ужин на открытой террасе с панорамным видом, а также поездка на фуникулере.
Несмотря на красивые кадры, Антонова честно призналась, что устала справляться с ребенком в одиночку. В видео она несет сына на руках с измученным видом.
«Активное путешествие с почти двухлеткой — это особый спектр испытываемых чувств каждый день. Иду искусанная, испачканная, с сорванной спиной. Гомерически смеемся каждый день», — описала поездку Виктория.
Стоит отметить, что Узбекистан для Виктории — не случайное направление. Она родилась в Ташкенте, а ее мать Татьяна Лескова родом из Узбекистана. Ранние годы Антоновой прошли в столице республики, после чего семья переехала в Подольск.
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