Диетолог из Подмосковья развеяла миф про особую пользу коричневых яиц

Спор о том, какие яйца брать — со светлой скорлупой или с темной, — на кухнях не утихает годами. Одни уверены, что коричневые полезнее, другие разницы не видят. Диетолог Алла Баландина из Наро-Фоминска в беседе с REGIONS расставила все по местам: ни по питательности, ни по вкусу отличий нет.

По словам Баландиной, оттенок скорлупы — вовсе не индикатор полезности, а всего лишь отражение породы несушки. Тот, кто переплачивает за темные яйца в надежде получить больше витаминов, по сути, оплачивает генетику птицы, а не собственную пользу. Диетолог сослалась на позицию Роспотребнадзора: цвет скорлупы зависит от породы кур, и на содержание витаминов и минералов не влияет. Зарубежные справочники по питанию придерживаются того же мнения — состав светлых и темных яиц идентичен. Разговоры о повышенной пользе коричневых — заблуждение, которое выгодно продавцам.

Вся разница объясняется генетикой: у каждой породы кур свой оттенок яиц, заложенный на уровне наследственности. Светлую скорлупу дают птицы со светлым оперением, например леггорны. Темную — род-айленды и плимутроки, у которых в скорлупной железе активнее синтезируется пигмент протопорфирин. Как пояснила Баландина, у темных яиц красящее вещество ложится тонким слоем сверху, словно лак, поэтому внутри скорлупа светлая. Оттенок — лишь внешний слой, «косметика», а не содержимое.

Причина более высокой цены — не в диетологии, а в экономике. Куры темных пород обычно крупнее и съедают больше корма при том же количестве яиц, так что фермеру это обходится дороже — разница ложится на покупателя. В некоторых исследованиях говорится, что у кур с более темной и насыщенной пигментацией скорлупа прочнее, а птица сохраннее. Однако, подчеркнула диетолог, это характеристика здоровья курицы и прочности оболочки, а не пользы содержимого для человека. Скорлупа — упаковка, и ее оттенок не делает продукт внутри ценнее.

По мнению Баландиной, ориентироваться стоит только на дату сортировки и условия хранения. Свежесть — единственный критерий, который реально влияет на вкус и безопасность.