Специалисты Мособлводоканала за неделю провели 511 ремонтных работ на ключевых узлах инфраструктуры
За неделю Мособлводоканал выполнил более 510 восстановительных работ
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Специалисты Мособлводоканала за неделю провели 511 ремонтно-восстановительных работ на ключевых узлах инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
К примеру, в Шатуре на канализационной насосной станции № 3 прочистили насос. В Орехово-Зуеве установили два новых колодца на канализационной насосной станции № 3 в деревне Демихово.
В Павловском Посаде отремонтировали сети горячего водоснабжения в селе Рахманово. В Богородском округе привели в порядок водопроводный колодец на территории Купавинского колледжа в Старой Купавне.
Работа по модернизации коммунальных объектов проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.