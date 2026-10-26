Специалисты Мособлводоканала за неделю провели 511 ремонтных работ на ключевых узлах инфраструктуры

Специалисты Мособлводоканала за неделю провели 511 ремонтно-восстановительных работ на ключевых узлах инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

К примеру, в Шатуре на канализационной насосной станции № 3 прочистили насос. В Орехово-Зуеве установили два новых колодца на канализационной насосной станции № 3 в деревне Демихово.

В Павловском Посаде отремонтировали сети горячего водоснабжения в селе Рахманово. В Богородском округе привели в порядок водопроводный колодец на территории Купавинского колледжа в Старой Купавне.

Работа по модернизации коммунальных объектов проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.