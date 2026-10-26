Губернатор Подмосковья отметил важность модернизации наружного освещения в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов отметил важность модернизации наружного освещения.

«Состояние наружного освещения — важная тема, которая волнует жителей. Световой день становится короче, дети возвращаются из школы и с дополнительных занятий уже в темноте, родители беспокоятся. Люди просят установить новое освещение и отремонтировать существующее», — сказал губернатор.

Воробьев отметил, что в округах активно проводят замену изношенных линий, установку энергосберегающих светильников и шкафов с автоматизированным управлением.

«Цифровые инструменты позволяют видеть неисправности, оперативно направлять бригады и контролировать ремонт. Понимаем, что эта работа требует времени и ресурсов в каждой территории — важно последовательно обновлять оборудование, а также контролировать, чтобы у обслуживающих организаций было достаточно квалифицированных специалистов», — подчеркнул он.

В Подмосковье насчитывается 926 тыс. светильников, 18 тыс. шкафов управления и 32 тыс. линий электропередачи. В 2026 году планируется обустроить 18,6 тыс. новых линий, заменить 29,8 тыс. старых ламп на современные светодиодные.

В рамках модернизации шкафов управления автоматизированной системой управления наружным освещением оборудовали треть всех шкафов региона. В этом году установят 1 тыс. таких устройств.

Для оперативного ремонта в области сформировали неснижаемый аварийный запас оборудования. В него входят 11 основных элементов, в том числе светильники, энергоэффективные лампы, опоры, самонесущий изолированный провод, кронштейны, рубильники и др.

На региональных дорогах Подмосковья установили 77 тыс. светильников. Из них 46% — светодиодные. В 2026 году дополнительно заменили 1 тыс. старых фонарей на LED.

За пять лет в области на дорогах построили 300 км линий наружного освещения, в том числе почти 120 км — в этом году. В 2027 году планируется заменить еще 5,5 тыс. старых ламп.

Ремонт и модернизация подобных объектов — важное направление нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что новые транспортные объекты — это не только комфорт для жителей, но и возможности для развития экономики.