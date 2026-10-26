45-летняя Амбросио показала тренировку перед юбилейным показом Victoria’s Secret

Super: 45-летняя Амбросио показала тренировку перед показом Victoria’s Secret

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

45-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио продолжает удивлять поклонников отличной физической формой. На своей странице в социальных сетях она опубликовала видео тренировки, которую провела в домашнем спортзале, пишет Super.

Ролик появился перед двадцатым, юбилейным показом Victoria’s Secret. Шоу состоялось 18 октября в Лос-Анджелесе. Модель не только приняла в нем участие, но и заранее показала, как готовится к выходу на подиум.

Фото: [соцсети]

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Фото: [соцсети]

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В тренировку Амбросио вошли разнообразные упражнения. Она выполнила приседания сумо с гирей, выпады с гантелями, румынскую тягу, скручивания на гимнастическом мяче, подъемы ног, боковые планки, а также тягу гантели из положения планки.

Особое внимание модель уделила проработке ног и ягодиц. Судя по видео, Амбросио тренируется с полной отдачей и не позволяет себе расслабляться даже в домашних условиях.

Амбросио — одна из самых опытных моделей Victoria’s Secret. Она участвует в показах бренда с начала 2000-х и остается востребованной даже спустя годы.

Ранее Барбара Палвин рассказала, как готовилась к показу Victoria’s Secret спустя 1,5 месяца после родов.

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