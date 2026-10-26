В Московскую областную думу внесли проект бюджета Подмосковья на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов
Проект бюджета Подмосковья на 2027–2029 годы внесли в Мособлдуму
Фото: [REGIONS/Роман Малышенко]
Проект бюджета Подмосковья на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов внесли в Московскую областную думу. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.
По проекту, доходы бюджета в следующем году составят 1,2 трлн рублей, расходы — 1,3 трлн рублей.
В 2028 году доходы составят 1,3 трлн рублей, расходы — 1,3 трлн рублей. В 2029 году доходы прогнозируются в размере 1,3 трлн рублей, расходы — 1,3 трлн рублей.
В 2027 году поступления НДФЛ прогнозируются на уровне 527 млрд рублей, налога на прибыль организаций — 311 млрд рублей, от акцизов — 85 млрд рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в Подмосковье.