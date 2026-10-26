Вирусный рилс устроил ажиотаж в усадьбе Марфино под Мытищами

Общество

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Мытищи]

Старинная усадьба Марфино в городском округе Мытищи переживает мощный туристический бум: из-за лишь одного вирусного видео в соцсетях подмосковный архитектурный ансамбль штурмуют сотни любителей золотой осени и стильных фотосессий. Об этом пишет REGIONS.

Осенние выходные в Марфино обернулись настоящим ажиотажем — к воротам усадьбы выстроились часовые очереди из желающих своими глазами увидеть сказочную неоготику на фоне пожелтевшей листвы. Дополнительным магнитом для публики стала более чем символическая цена входа — всего ₽50. Впрочем, далеко не все рады такому наплыву.

«Ну понеслось, теперь в Марфино заездят, какой уже по счету ролик», — пишет местная жительница в соцсетях.

Усадьба действительно выглядит как готовая декорация к рыцарскому роману или историческому блокбастеру. Стрельчатые арки, зубчатые башни, резные окна-розетки и мотивы готических гаргулий отправляют гостей прямиком в Средневековье, а легендарный двухарочный мост с башенками напоминает въезд в неприступный замок. Своим романтическим обликом комплекс обязан архитектору Михаилу Быковскому, перестроившему его в XIX веке.

Журналисты REGIONS связались с автором одного из вирусных видео — блогером Наташей (tuotli), чья публикация о Марфино собрала 150 тыс. просмотров. Девушка призналась, что поездка была спонтанной, а сам ролик она смонтировала буквально за 10 минут на коленке и озвучила с первого дубля, даже не рассчитывая на подобный резонанс.

По словам блогера, первая реакция аудитории была исключительно открытой — подписчики восторгались открытием нового места. Однако после второго видео, где девушка показала выстроившиеся очереди, на нее и на саму усадьбу обрушилась волна критики. Впрочем, Наташа не считает себя единственной виновницей паломничества, скромно замечая, что позже ролик другой пользовательницы об этой же подмосковной локации набрал свыше миллиона просмотров.

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