Софию Вергару заподозрили в романе с фронтменом Imagine Dragons Дэном Рейнольдсом

Peopletalk: 54-летнюю Вергару заметили на свидании фронтменом Imagine Dragons

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

54-летняя актриса София Вергара и 39-летний музыкант Дэн Рейнольдс, вокалист группы Imagine Dragons, были замечены вместе в одном из ресторанов Беверли-Хиллз, передает Peopletalk.

Папарацци удалось заснять, как они держались за руки через стол. В компании также находились основательница марки Anastasia Beverly Hills Анастасия Соаре и еще один друг. Этот вечер стал поводом для обсуждения возможного романа между знаменитостями.

Стоит отметить, что Рейнольдс расстался с актрисой Минкой Келли в начале октября. Их отношения длились почти четыре года. Поклонники сразу заподозрили, что София могла стать причиной разрыва.

Сама Вергара ранее была замужем за актером Джо Манганьелло. Их брак продлился семь лет и завершился разводом в 2024 году. Манганьелло обвинил бывшую супругу в отсутствии поддержки во время его борьбы с тяжелым заболеванием. В ответ Вергара опубликовала в соцсетях пост о мужчинах-нарциссах, в котором поклонники увидели намек на экс-супруга.

Ранее сообщалось, что актриса Ана де Армас рассекретила роман с музыкантом Альберто Монтенегро.

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