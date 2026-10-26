Клава Кока опровергла информацию о том, что увела Масленникова из отношений

Teleprogramma.org: Клава Кока заявила, что не уводила Масленникова из отношений

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

30-летняя российская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) оказалась в центре обсуждений после того, как прокомментировала скандал с бывшей девушкой своего мужа. Речь идет о 27-летней Сабине Хайровой, которая ранее состояла в отношениях с 31-летним Димой Масленниковым, пишет Teleprogramma.org.

Кока заявила, что не уводила будущего мужа из этих отношений. По словам певицы, она больше года не общалась с Димой, а в феврале они встретились, и Масленников сам сообщил, что больше не состоит в отношениях с Сабиной.

«Мы полтора года не общались вообще, я писала — он мне не отвечал», — рассказала артистка.

Клава призналась, что приревновала Диму при встрече. Она также рассказала, что весь отпуск думала о нем и обрадовалась новости о его расставании. После этого их отношения начали развиваться.

Ранее певица Клава Кока шокировала фанатов кадрами с гигантскими синяками на ногах.

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