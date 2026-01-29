Раз в день или реже? Дерматолог объяснила, как часто на самом деле нужно мыться

Ежедневный душ для большинства из нас — такой же обязательный ритуал, как чашка кофе утром. Но что, если эта привычка не всегда идет на пользу нашему самому большому органу — коже? Где та грань, за которой чистота перестает быть заботой о здоровье и начинает ему вредить? О том, как слушать свое тело и выстроить правильный график мытья, рассказывает врач-дерматолог из подмосковного Подольска Инга Журова.

Процесс мытья — это не просто борьба с видимой пылью. Наша кожа постоянно обновляется, выделяет жир и пот, создавая уникальную экосистему.

«Каждый день на кожу оседает городская пыль, а ее поверхность покрывается смесью из отмерших клеток, кожного сала и пота. Вода и мягкие средства помогают бережно все это удалить. Регулярное очищение — это ключевой способ профилактики: оно снижает шансы развития бактериальных или грибковых проблем и заметно уменьшает интенсивность запаха тела», — объясняет Журова.

Этот самый запах появляется не от пота, который изначально почти не пахнет, а от работы микроскопических жителей нашей кожи — бактерий.

Питаясь компонентами пота, они вырабатывают специфические соединения. На этот процесс также сильно влияют наши пищевые пристрастия, изменения гормонального фона, например, в подростковом возрасте, и даже некоторые лекарства.

Ищем свою норму: почему общего правила не существует?

Для многих душ — это не только гигиена, но и способ перезагрузки: бодрящий утренний поток воды или расслабляющий вечерний.

«Сам процесс стояния под теплыми струями — это своеобразный ежедневный ритуал, который помогает снять напряжение. Но спрашивать, сколько раз в неделю нужно мыться всем, все равно что спрашивать, сколько чашек чая всем пить. Такой нормы просто нет, частота зависит исключительно от личной необходимости», — говорит дерматолог.

На эту необходимость влияет множество факторов. Офисному сотруднику, проживающему в умеренном климате, может быть вполне достаточно одного душа в день или даже через день.

Совершенно иначе выглядит ситуация у спортсмена, строителя или жителя жаркой страны — здесь душ дважды в день может быть оправдан.

«Есть зоны, которые нуждаются в более пристальном внимании и ежедневном очищении независимо от общего графика: это лицо, подмышечные впадины, область паха, а также кисти и стопы. И есть обратная ситуация: если вы чувствуете недомогание, у вас температура или просто нет сил, пропустить душ не только можно, но и нужно. Здоровье в этот момент важнее», — уточняет врач.

От самых маленьких до старших: как меняются правила с возрастом

Потребности кожи динамичны и меняются на протяжении всей жизни.

Для малышей. Частота купания детей — вопрос семейных традиций и обстоятельств. После песочницы летом — одно, а зимний вечер дома — совсем другое. Педиатры и дерматологи сходятся во мнении: использовать мягкое детское мыло или пенку достаточно 1-2 раза в неделю. В остальные дни теплой проточной воды будет вполне достаточно. Если у ребенка есть атопический дерматит или другие кожные особенности, план купаний обязательно нужно согласовать с лечащим врачом.

Для подростков . Период активной гормональной перестройки — то время, когда ежедневный душ становится не прихотью, а необходимостью. Усиленная работа сальных и потовых желез требует такого же регулярного и бережного очищения. Особенно важно принимать душ после любой физической активности, чтобы пот и избыток кожного жира не забивали поры, провоцируя воспаления и акне.

Для людей в возрасте. С годами кожа часто становится более сухой и чувствительной из-за естественного уменьшения выработки кожного сала. Поэтому ежедневный полный душ с пенящимися средствами может принести больше вреда, чем пользы, вызывая зуд и шелушение. Оптимальным решением станет душ через день с использованием мягких крем-гелей или эмульсий, при этом зоны повышенного потоотделения важно освежать ежедневно.

Две крайности: что опаснее — перемыть или недомыть?

И фанатичная чистоплотность, и пренебрежение гигиеной ведут к проблемам.

Слишком часто и агрессивно . Ежедневные долгие заплывы под горячей водой с жесткими щетками и щелочным мылом буквально смывают с кожи ее естественную защитную мантию — гидролипидную пленку. Результат — ощущение стянутости, повышенная чувствительность, раздражение и «обезвоженная» кожа, которая легко воспаляется.

Слишком редко. Если пренебрегать душем, на коже накапливается смесь из бактерий, пота и ороговевших клеток. Это не только становится причиной стойкого неприятного запаха, но и создает идеальную среду для размножения патогенных микроорганизмов, повышая риск инфицирования даже мелких ранок или ссадин.

«Главный принцип — найти золотую середину. Если вы заметили, что кожа после душа стала сухой и стянутой, попробуйте для начала просто снизить температуру воды с горячей на комфортно теплую и сократить время процедуры. Обязательный шаг после — нанесение увлажняющего лосьона или молочка», — рекомендует Инга Журова.

Неочевидные лайфхаки: как мыться с умом?

Выбор средства. Идеальным выбором для ежедневного использования станут продукты с нейтральным pH (около 5.5), например, мягкие синдеты, масляные эмульсии или гели с пометкой «для чувствительной кожи». Они эффективно очищают, не нарушая естественный защитный барьер.

Уход после душа . Выйдя из душа, не трите кожу полотенцем досуха, а лишь слегка промокните ее, оставив немного влаги. В течение первых 3-5 минут, пока кожа еще немного влажная, нанесите увлажняющее или смягчающее средство — это поможет «запечатать» воду. Зимой отдавайте предпочтение более плотным текстурам (бальзамы, кремы), летом — легким лосьонам и гелям.

Ванна и баня. Наслаждаться ванной можно регулярно, но следуя простым правилам: температура воды не выше 32-35°C, а время погружения — до 15-20 мин, чтобы не вызвать пересушивания. Что касается бани, то для здорового взрослого человека безопасным считается режим 1-2 посещения в неделю. Детям дошкольного возраста и людям старше 60 лет, а также при наличии хронических заболеваний, перед таким тепловым стрессом для организма нужна обязательная консультация с врачом.