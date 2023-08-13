Сладкий яд: выяснилось, как газировки приводят к заболеванию раком и другими страшными недугами

Рак – страшный диагноз, и есть несколько рекомендаций медиков, которые поспособствуют тому, чтобы в вашей карте такая болезнь не появлялась никогда. Одна из самых актуальных – отказаться от сладкой газировки.

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Газировки с сахаром повышают риск рака печени на 85%. В течение почти 21 года врачи наблюдали порядка 100 тыс. пациентов старше 50 лет. У выпивавших в день не менее стакана классических газировок или сладких фруктовых напитков риск развития рака печени оказался на 85% выше, чем у тех, кто ограничивался тремя стаканами в месяц. Среди причин смерти тут и рак, и неалкогольная жировая болезнь печени, фиброз и цирроз печени.

«Сладкие газированные напитки были и во времена СССР. Однако тогда они считались атрибутом праздничного стола, пили их редко, такой стиль потребления был безопасным. Сейчас их употребляют повседневно. А с возрастом злоупотребление вызывает массу проблем со здоровьем, способствуя развитию ожирения, сахарного диабета 2-го типа, атеросклероза и связанных с ним инфарктов и инсультов, апноэ (остановка дыхания во сне. – Прим. ред.), поражения почек и т.д.», – поясняет врач-гепатолог, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Алексей Буеверов.

Исправить ситуацию могут регулярные занятия спортом, что все же не отменяет важность сокращения газировок в рационе.

ЗАМЕНЫ ЕСТЬ?

Можно ли заменить чем-то пресловутую колу? Например, вариантом на сахарозаменителях? Врачи, исследовавшие влияние газировок на сахаре, через три года наблюдений подключили к эксперименту и напитки с его заменителями. Их воздействие было менее негативным. Частоту рака печени они повышали на 17%, а на смертность не влияли.

Однако недавно ВОЗ признала один из самых популярных подсластителей аспартам возможным канцерогеном, повышающим риск развития злокачественных опухолей.

К тому же сахар вызывает зависимость сродни героиновой, и слезать с «сахарной иглы» сложно. Да и избежать сахара все труднее, его добавляют в, казалось бы, не­сладкие продукты: колбасы, острые соусы, чипсы.

ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ

Большинство сахзамов нагружают поджелудочную железу. Попадая в кровь, заменители стимулируют выработку ферментов, как если бы это был настоящий сахар. Как только во рту появился сладкий вкус, организм уже готов его перерабатывать.

Что делать? Если от сладких напитков отказаться сложно, переходите на соки и смузи. Но не из пакета, а свежеприготовленные, домашние. Там, помимо глюкозы и фруктозы, есть пищевые волокна, клетчатка, которых и так не хватает в рационе.

Жажду можно утолять фруктовым и травяным чаем, домашним компотом или морсом. А лучше – обычной водой.

факт

По данным Роспотребнадзора, в банке колы 0,33 литра содержится 6,5–8 кусков сахара.