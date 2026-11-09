Как не заразиться ОРВИ от близких: шесть правил

Врач Махова: при ОРВИ в семье нужны маска, дистанция и дезинфекция

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова в интервью изданию «Газета.Ru» назвала шесть правил, которые помогают снизить риск заражения ОРВИ при контакте с заболевшим членом семьи.

По словам специалиста, инфицированному необходимо выделить отдельную комнату. Если такой возможности нет, следует держать дистанцию не менее одного метра. Ухаживать за пациентом должен только один здоровый человек, прошедший вакцинацию от гриппа. При этом ему необходимо использовать медицинскую маску и одноразовые перчатки.

Помещение, где находится больной, требуется проветривать каждые два часа. Контактные поверхности следует регулярно обрабатывать бытовыми дезинфицирующими средствами. Заболевшему также нужно выделить индивидуальную посуду и тщательно мыть ее после каждого использования.

Сам пациент должен носить маску при любом выходе из своей комнаты в общие зоны квартиры. Для экстренной медикаментозной профилактики членам семьи могут быть назначены противовирусные препараты. Дозировку и продолжительность курса определяет исключительно лечащий врач.

Ранее сообщалось о том, что инфекционист объяснила, когда нужно обращаться к врачу, если ребенок постоянно болеет ОРВИ.

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