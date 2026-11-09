«Признак доверия»: ветеринар объяснил, почему кошка облизывает хозяина

Кошачье облизывание является признаком доверия и способом укрепления социальных связей. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Российского биотехнологического университета Андрей Руденко.

По его словам, такое поведение у кошек называется аллогрумингом. Оно помогает животным поддерживать чистоту шерсти и включать хозяина в свою систему общения. Вылизывание также позволяет питомцу оставлять на человеке собственный запах, делая его частью знакомой и безопасной среды.

Иногда причины такого действия оказываются гораздо более прозаичными и связаны с привлекательным вкусом соли на коже или запахом еды. Единичные случаи облизывания не всегда свидетельствуют об особых эмоциях, поэтому владельцам следует обращать внимание на общий контекст и состояние питомца.

Расслабленное поведение и мурлыканье подтверждают комфортное социальное взаимодействие, тогда как навязчивое вылизывание может указывать на стресс или скуку. Эксперт также напомнил о необходимости соблюдать правила гигиены и не позволять животному контактировать с открытыми ранами или опасными косметическими средствами.

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