Предстоящие переговоры России и Украины, которые пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби при посредничестве США, вряд ли приблизят реальное завершение конфликта, несмотря на возможные договоренности о прекращении огня. Такое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей высказал директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Он подчеркнул, что территориальный вопрос в принципе нерешаем, поскольку присутствие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в составе обеих стран прописано в их Конституциях. Заключить легитимный мир в обход основного закона ни Москва, ни Киев не могут.

По словам эксперта, нынешние российско-украинские переговоры с участием США имеют больше шансов привести к устойчивому соглашению, чем двухсторонние встречи в прошлом. Журавлев напомнил, что ранее Украина часто подписывала документы, а затем отказывалась от их выполнения, как это было с Минскими и Стамбульскими соглашениями. «Какие-то шансы, что в условиях наличия американцев им придется хоть как-то отвечать за свои слова, есть. Это не 100%, конечно, даже не 10%, но какая-то микро-надежда присутствует», — считает собеседник издания. Однако он сомневается в реальной силе американского давления, отмечая, что США сегодня — это расколотая страна, где Трамп потерял поддержку Конгресса, а большинство настроено в пользу Киева.

Политолог назвал переговоры в Абу-Даби «фантасмагорией» из-за конституционного тупика. Из вариантов обхода этой проблемы Журавлев видит либо изменение Конституций, что проблематично, либо силовое принуждение к миру, которое невозможно легитимировать. Тем не менее к каким-то результатам переговорщикам прийти придется.

Договорятся, например, о каком-то прекращении огня, что Украине очень хотелось бы. Но а дальше-то что? То есть бумажка, на мой взгляд, будет — о том, что мы, значит, готовы к миру. А конкретику будем уточнять на дальнейших встречах, — указал он, добавив, что полное отсутствие итогов поднимет участников на смех, что в политике опасно.

Встреча пройдет в закрытом формате. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. От США в ОАЭ приедут спецпредставитель Стив Уиткофф и советник, по совместительству зять Трампа Джаред Кушнер. Участие представителей Евросоюза останется неподтвержденным, несмотря на заявления европейских политиков о готовности прибыть в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры запланированы без участия европейцев.

Ранее политолог Шеслер заявила, что Москва не уступит НАТО и защитит русский язык в Абу-Даби.