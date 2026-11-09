«На руки не получите, но долг закроют»: семьи могут получить до 1 млн на ипотеку

Российские семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, имеют право получить до миллиона рублей на погашение ипотечного кредита, сообщил в интервью изданию Life.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Такая сумма формируется за счет сочетания федеральной и региональной программ поддержки.

По федеральной программе можно получить 450 тыс. рублей. Право на выплату имеют мать или отец с российским гражданством, главное, чтобы получатель выступал заемщиком по ипотеке.

Чтобы оформить выплату, нужно соблюсти ряд условий. Третий и последующий ребенок должен появиться на свет в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. А ипотечный кредит нужно оформить до 1 июля 2031-го. Возраст старших детей и наличие официального брака не имеет значения.

«Средства можно направить на погашение кредита за квартиру, жилой дом, строительство собственного жилья и другие предусмотренные программой цели», — отметил депутат.

Например, на Дальнем Востоке размер помощи выше, там к федеральным выплатам добавляют еще 550 тысяч от региона. Такая же возможность предусмотрена в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области и на Чукотке.

Важно понимать, что на руки средства семья не получит, они перечисляются напрямую кредитору и идут на погашение долга и выплату процентов. Но выплата не может превышать сумму задолженности перед банком.

Ранее сообщалось о том, что ЦБ изменит правила выдачи ипотеки.