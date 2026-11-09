Доктор Мясников раскрыл два правила помощи прохожему на улице

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал два главных правила помощи прохожему, которому стало плохо на улице: вызвать скорую и не навредить. Об этом сообщает канал «Россия 1».

По словам Мясникова, если у человека на улице начались судороги, прежде всего нужно вызвать скорую помощь. Второе правило — не навредить незнакомцу. Врач объяснил: попытки связать или удержать человека сделают ему хуже, а если вставлять что-то в рот, можно сломать зубы — пострадавший легко перекусит палец спасателю.

Доктор подчеркнул, что эти два правила работают и при инфаркте или инсульте. Задача свидетеля — не сделать человеку хуже, памятуя, что почти все возможные действия только навредят. Реально помочь можно так: вызвать скорую, посадить пострадавшего в удобную позу, держать за руку и успокаивать до приезда врачей.

При этом Мясников назвал и исключения. Если человек сломал руку, важно наложить шину. Если идет кровь — остановить кровотечение жгутом. А вот при тяжелой травме позвоночника или шеи лучше не трогать пострадавшего, чтобы не ухудшить его состояние.

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