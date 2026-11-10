«Организм умеет отыгрывать потерянные годы». Врач назвал способ замедлить старение
Кардиолог Кондрахин: отказ от вредных привычек замедлит старение организма
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]
Отказ от пагубных привычек и приведение массы тела в норму способны замедлить износ организма. Об этом в интервью порталу 360.ru сообщил кардиолог, терапевт и специалист по функциональной диагностике Андрей Кондрахин.
По словам специалиста, табакокурение, недостаточная физическая активность и избыточный вес относятся к факторам риска. Их устранение позволяет не только укрепить здоровье, но и обратить процесс старения вспять.
«Выкуривающий пачку в день человек сокращает свою жизнь примерно на пять лет. Как только он прекращает курить, то эти годы отыграет, организм восстановится, влияние никотина и смол уменьшится», — сказал Кондрахин.
Ранее врач Зубаилова назвала главных врагов когнитивных способностей.