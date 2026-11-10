«Организм умеет отыгрывать потерянные годы». Врач назвал способ замедлить старение

Кардиолог Кондрахин: отказ от вредных привычек замедлит старение организма

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Отказ от пагубных привычек и приведение массы тела в норму способны замедлить износ организма. Об этом в интервью порталу 360.ru сообщил кардиолог, терапевт и специалист по функциональной диагностике Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, табакокурение, недостаточная физическая активность и избыточный вес относятся к факторам риска. Их устранение позволяет не только укрепить здоровье, но и обратить процесс старения вспять.

«Выкуривающий пачку в день человек сокращает свою жизнь примерно на пять лет. Как только он прекращает курить, то эти годы отыграет, организм восстановится, влияние никотина и смол уменьшится», — сказал Кондрахин.

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