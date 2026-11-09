Сын продюсера раскрыл, как смерть Лидии Федосеевой-Шукшиной стала ударом для семьи Алибасовых

Сын продюсера Бари Алибасова принял тяжелое решение оградить своего 79-летнего отца от известия о смерти его бывшей супруги, народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Как рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей Бари Алибасов-младший, его отец до сих пор не знает, что звезда советского экрана умерла.

По словам сына создателя группы «На-на», Бари Каримович просто не смог бы пережить такую негативную новость.

Я оградил папу от этой новости. Он не сможет это пережить, потому что для него это будет жуткий удар. Лучше ему не знать об этом, — сказал Алибасов-младший.

Он уточнил, что сейчас его отец практически ни с кем из светской публики не взаимодействует:

К нему ходят в гости только я и участники его коллектива «На-на». Он ни с кем не общается из звездной элиты и не выходит на публику.

О смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной стало известно 7 ноября 2026 года. Народная артистка скончалась в возрасте 88 лет от сердечной недостаточности. С Бари Алибасовым они официально вступили в брак 20 ноября 2018 года, когда актрисе было 80 лет. Их союз продлился не более трех лет и завершился разводом в 2021 году, однако, по словам сына, для продюсера Лидия Николаевна оставалась не просто бывшей женой, а человеком, который по-настоящему понимал его и был неотъемлемой частью его души.

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