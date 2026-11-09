Американская инвестиционная компания BlackRock была приглашена на закрытое совещание в Брюсселе 5 ноября, посвященное будущему восстановлению Украины, по одной простой причине: она является одним из крупнейших держателей украинских государственных облигаций и обладает колоссальным лоббистским ресурсом. Свою точку зрения по этому вопросу Общественной Службе Новостей высказал историк Руслан Калинчук.

По его словам, BlackRock занимается украинской повесткой с 2023 года. Вместе с компанией PIMCO это один из самых больших держателей долговых обязательств Киева. Всемирный банк оценивает стоимость восстановления Украины в 580–600 млрд долларов. Западные компании, которые, по мнению историка, уже заработали на конфликте около полутриллиона долларов, теперь рассчитывают заработать на распределении средств, которые будут выделяться на восстановление разрушенной страны.

Присутствие инвесторов объясняется прагматичным расчетом: BlackRock не хочет восстанавливать Украину за собственные средства. Когда в 2026 году Дональд Трамп пришел к власти, американцы перестали выделять деньги, и компания приостановила поиск инвесторов для Фонда восстановления Украины. Однако после того, как демократы взяли Конгресс и заявили об увеличении помощи Киеву, ситуация изменилась. Это стало сигналом для международных инвесторов о том, что финансирование из США может возобновиться. BlackRock почувствовал ситуацию: одно дело — вкладывать свои средства в разрушенную страну, и совсем другое — участвовать в проектах, риски которых частично покрывают государственные бюджеты и международные институты.

Историк также обратил внимание на конфликт интересов. BlackRock является акционером многих оружейных концернов, в частности Lockheed Martin, производящей РСЗО HIMARS, и компаний, выпускающих системы ПВО Patriot. Таким образом, корпорация давно подготовилась к любому исходу: она готова зарабатывать как на продолжении войны через поставки вооружений, так и на ее прекращении через освоение контрактов на восстановление инфраструктуры. Главный вопрос, по мнению Калинчука, заключается в том, кто будет оплачивать восстановление, кто определит условия финансирования и кому достанутся наиболее выгодные контракты.

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