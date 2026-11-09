Психиатр Исаев предупредил водителей: энергетик создает иллюзию бодрости

Врач Исаев предупредил водителей об иллюзии бодрости от энергетиков

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

Энергетики только создают иллюзию бодрости, но не способны компенсировать недосып и восстановить внимание водителя. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на врача-психиатра, нарколога Руслана Исаева.

По словам специалиста, кофеин и таурин в составе энергетических напитков могут временно уменьшить сонливость, однако создают обманчивое ощущение, что водитель готов продолжать путь. Большое количество таких напитков иногда вызывает учащенное сердцебиение, дрожь, нервозность и повышенную возбудимость. Подобные реакции способны мешать концентрации и делать управление автомобилем небезопасным.

Исаев подчеркнул: одна банка энергетика сама по себе не превращает человека в опасного водителя, а умеренное количество кофеина может ненадолго взбодрить. Но если водитель клюет носом, теряет концентрацию или замечает, что ему трудно следить за дорогой, энергетик не поможет безопасно продолжить поездку. В такой ситуации врач советует остановиться в безопасном месте и отдохнуть.

Иллюзия бодрости, по его словам, не заменяет сон — и полагаться на банку с кофеином там, где нужен полноценный отдых, значит играть с огнем на дороге.

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