«Страдает не только тело, но и душа»: выяснилось, как в Подмосковье бойцов СВО исцеляют с помощью воды

Самое пристальное внимание уделяет правительство Московской области реабилитации защитников нашей страны, получивших травмы на поле боя. Задача – вернуть пострадавших ребят к активной, насыщенной, полноценной жизни. Мощная комплексная реабилитация бойцов проводится, в частности, на базе Центра социальной геронтологии в Клину «Чайковский». Рассказываем подробности.

ПОМОЩЬ В КОМПЛЕКСЕ

Организацией комплексной реабилитации бойцов в Подмосковье занимается Фонд «Защитники Отечества» при поддержке Фонда президентских грантов и Союза «Кибатлетика». Сегодня такая работа ведется на базе нескольких медучреждений региона. Один из них – Центр социальной геронтологии в Клину.

«Комплексная медико-социальная реабилитация очень важна как дополнение к медицинской помощи, которую получают участники СВО и ветераны боевых действий после выписки из госпиталя», – отмечает заместитель по медицинскому сопровождению руководителя филиала Фонда «Защитники Отечества» Московской области Марина Подвойская.

Сегодня в Клину оказывают помощь бойцам, волею судьбы ставшим ампутантами, получившим травмы позвоночника и другие серьезные ранения, последствиями которых стали нарушения опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. Как отмечает Подвойская, центр хорошо оборудован для оказания комплексной помощи. Здесь есть необходимые специалисты: врачи-реабилитологи, инструкторы лечебной физкультуры, массажисты.

«Кроме того, там работают опытные психологи. Ведь на поле боя, как мы прекрасно понимаем, страдает не только тело, но и душа», – поясняет Подвойская.

Фото: [ пресс-служба РГСУ ]

ИСЦЕЛЕНИЕ ВОДОЙ

Программа восстановления рассчитана на три смены по две недели. Разработал ее Российский государственный социальный университет. Для всех бойцов предусмотрено комфортное размещение в двухместных палатах и трехразовое питание. Курс реабилитации насыщенный. В него входят лечебная физкультура, работа на тренажерах, занятия в специальной школе ходьбы, где ребята вновь обретают свободу движения. Для совершенствования моторики проводятся специальные занятия в группах до 10 человек.

Отдельный важный блок работы – тренировки в бассейне. Они очень важны при восстановлении функций опорно-двигательного аппарата.

«После тяжелых травм движения на воздухе даются бойцам с трудом. Развивать двигательную активность в обычных условиях тяжело и болезненно. А вот в воде все движения даются человеку гораздо проще, выполняются с большим успехом», – поясняет Подвойская.

Такие гармоничные занятия помогают бойцам разрабатывать мышцы, накачивать их новой силой, восстанавливать суставы, отмечает эксперт. После комплексной терапии в Клину ребята не просто возвращаются к активной жизни, но и осваивают новые профессии. А многие принимают решение вновь вернуться на фронт.

ВАЖНО

Комплексная реабилитация в Центре социальной геронтологии в Клину содержит три блока. Первый – физическая реабилитация, второй – работа с психологом из РГСУ по психотерапевтической реабилитации после СВО. Третий – профориентационная программа, помогающая бойцам определиться с выбором профессии