Московские следователи установили личность подозреваемого в вооруженном ограблении банка спустя 11 лет благодаря следам ДНК, оставленным на выброшенной красной куртке. Об этом сообщает столичная прокуратура, передает Life.ru .

Нападение было совершено 10 июля 2015 года в отделении кредитной организации на Варшавском шоссе. Мужчина в красной куртке и с капроновым чулком на голове зашел в офис после ухода посетителей, под угрозой пистолета заставил одну из сотрудниц открыть кассовый узел и сейф, после чего забрал наличные в разных валютах на общую сумму свыше девяти миллионов рублей.

Экспертиза и направление дела в суд

Отходя от места преступления, нападавший снял приметную куртку и бросил ее в одном из соседних дворов. Сотрудники полиции нашли одежду, а эксперты-криминалисты выделили биологические следы и внесли генетический профиль в федеральную базу данных.

Совпадение выявили лишь спустя 11 лет: ДНК совпала с образцом 56-летнего мужчины, отбывавшего наказание в исправительной колонии Тверской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Вину фигуранта также подтвердили судебно-портретная экспертиза записей с камер наблюдения и опознание, проведенное одной из сотрудниц банка.

Мужчине предъявлено обвинение в разбое в особо крупном размере, прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд, сам фигурант содержится под стражей.

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