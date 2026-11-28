Пластиковые контейнеры — незаменимая вещь для хранения обедов на работу и остатков ужина в холодильнике. Однако со временем они мутнеют, желтеют, впитывают запахи чеснока или томатов, а на дне появляются царапины. Эксперт по домоводству Ольга Ситкина рассказала интернет- изданию «Подмосковье сегодня», как правильно ухаживать за пластиком и как понять, что срок службы контейнера подошел к концу.

Бережная мойка — залог безопасности

По ее словам, главная ошибка, которую совершают хозяйки — это неправильное мытье пищевого пластика.

«Каждая царапина на контейнере — это не просто эстетический дефект. Это инкубатор для бактерий и место, где начинается разрушение пластика», — сказала она.

Эксперт объяснила, чтобы контейнер служил долго и оставался безопасным, нужно придерживаться простых правил:

Никаких абразивов. Откажитесь от металлических мочалок и жестких порошков. Используйте только мягкие губки и обычное средство для мытья посуды.

Посудомойка — не для всего. Высокая температура и агрессивная химия губительны для пластика. Если на контейнере нет маркировки, что его разрешено мыть в посудомойке, то мыть его можно только вручную.

«Если пластик пропах рыбой или чесноком, сода — это лучшее средство. Нужно насыпать пищевую соду на влажную губку и протереть стенки контейнера. Для стойких запахов можно положить в сухой контейнер скомканную черно-белую газету или пару таблеток активированного угля, закрыть крышкой и оставить на ночь. Потом помыть посуду, и неприятного запаха уже не будет», — посоветовала Ситкина.

Срок службы пластика

По словам эксперта, реальный срок службы зависит от интенсивности эксплуатации пластиковой посуды:

при ежедневном использовании и мытье в посудомойке контейнер живет 2-3 года;

при бережном ручном уходе качественный пластик прослужит до 5 лет.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Евгения Гавриленко/Сгенерировано нейросетью ]

Пять признаков того, что контейнер пора выбрасывать

Эксперт призвала хозяек быть внимательными. Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, контейнер нужно немедленно заменить:

Трещины и сколы. Особенно в углах и на крышке. В микротрещинах размножаются бактерии, которые невозможно вымыть, а острый край пластика может отколоться прямо в салат.

Стойкое помутнение. Если прозрачный ланч-бокс стал матовым и шершавым на ощупь — это признак разрушения пластика. Именно в этот момент из него начинает активно выделяться микропластик.

Невыводимый запах. Если даже после обработки содой и углем емкость продолжает источать неприятный запах, значит, он впитался в разрушенную структуру материала.

Деформация. Крышка перестала плотно прилегать, а стенки выгнулись. Такой контейнер больше не герметичен, в нем будет скапливаться конденсат, ускоряющий рост бактерий.

«Чтобы продлить жизнь пластику, не нужно совершать двух частых ошибок. Во-первых, не кладите в контейнер горячие продукты, дайте им остыть до комнатной температуры, чтобы избежать конденсата. А также не стоит хранить пустые боксы с плотно закрытыми крышками в шкафу. Оставляйте их приоткрытыми или складывайте крышки отдельно», — сказала собеседница издания.

Если же контейнер треснул или помутнел, не спешите нести его на помойку. Емкость без трещин, которая больше не подходит для еды, станет отличным органайзером для шурупов на даче или семян в сарае, заключила эксперт по домоводству.