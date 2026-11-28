В течение ночи в направлении Московского региона летели 462 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс» .

По словам градоначальника, основная часть аппаратов была нейтрализована силами противовоздушной обороны Минобороны России на дальних подступах, а непосредственно на подлете к столице уничтожены 123 беспилотника (ранее в течение ночи мэр информировал о 48 сбитых на подлете к городу дронах). На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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До этого в Министерстве обороны РФ сообщали, что 27 ноября в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Воздушные цели тогда были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Новгородской областей.