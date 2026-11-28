Мошенники могут использовать номера СНИЛС россиян для кражи персональных данных, доступа к учетным записям на портале «Госуслуги» и оформления микрозаймов. Об этом предупредила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова в беседе с ТАСС .

По словам эксперта, знание номера СНИЛС может облегчить злоумышленникам попытку восстановления доступа к чужой учетной записи или ее взлома. Получив дополнительные персональные сведения, аферисты могут использовать их для дальнейших мошеннических операций.

Кроме того, преступники могут попытаться оформить микрозаем на человека, чьи данные им удалось получить.

Ранее член Ассоциации юристов России Владислав Калинин предупреждал о другой схеме обмана. По его словам, мошенники могут использовать игру «Тайный Санта» для сбора и кражи персональных данных участников.