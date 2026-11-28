После ОРВИ кашель может сохраняться еще несколько недель, даже когда остальные симптомы уже прошли. Однако иногда за ним скрываются заболевания дыхательных путей или другие проблемы со здоровьем. Терапевт Санджар Юнусов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», сколько может длиться остаточный кашель, какие признаки должны насторожить и когда необходимо обратиться к врачу.

Сколько может длиться кашель после ОРВИ?

После респираторной инфекции кашель нередко сохраняется до двух недель, а у некоторых людей — от трех до восьми недель.

«Это называют постинфекционным кашлем: вирус повреждает слизистую дыхательных путей, из-за чего кашлевые рецепторы становятся очень чувствительными — и реагируют даже на обычный воздух или пыль», — поделился терапевт.

По продолжительности кашель делят на три вида:

острый — до трех недель;

подострый — от трех до восьми недель;

хронический — более восьми недель.

Если состояние постепенно улучшается, постинфекционный кашель может сохраняться до восьми недель. Однако при появлении тревожных симптомов ждать не следует.

К ним относятся кровь в мокроте, даже в виде прожилок, температура выше 37,5 градуса дольше трех-четырех дней, боль в груди при дыхании, одышка в покое, ночная потливость и беспричинная потеря веса.

Фото: [ istockphoto.com/Rafael Abdrakhmanov ]

О чем говорит характер кашля?

Особенности кашля могут указывать на возможную причину его появления. Например, ночные приступы, которые мешают спать, иногда связаны с бронхиальной астмой или стеканием слизи по задней стенке глотки — постназальным затеком.

Если кашель усиливается при физической нагрузке, разговоре или вдыхании холодного воздуха, это может быть признаком гиперреактивности бронхов или астмы.

Кашель, который появляется или становится сильнее после еды и в положении лежа, особенно при наличии изжоги, может указывать на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь.

Отдельного внимания требуют гнойная или кровянистая мокрота, а также ситуация, когда кашель не ослабевает, а становится сильнее. Это повод для срочной консультации врача, а не признак обычного восстановления после простуды.

Почему нельзя лечиться самостоятельно?

«Антибиотики на вирусы не действуют. Их бесконтрольный прием не ускоряет выздоровление, но повышает риск побочных эффектов, нарушает микрофлору и способствует устойчивости бактерий», — отметил Юнусов.

Фото: [ istockphoto.com/Farion_O ]

Самостоятельно выбирать средства для подавления кашля также не стоит. Если он влажный и помогает выводить мокроту, подавление кашлевого рефлекса может привести к застою слизи в бронхах и осложнениям. Если просто заглушить симптом, можно отложить постановку правильного диагноза.

При остаточном кашле врач порекомендовал поддерживать питьевой режим, увлажнять воздух в помещении до 40–60% и отказаться от курения.

Какие заболевания вызывают хронический кашель

Если кашель сохраняется дольше восьми недель, необходимо выяснить его причину. Такой симптом может быть связан с несколькими заболеваниями и состояниями: бронхиальной астмой; постназальным затеком на фоне риносинусита; гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью; хроническим бронхитом или хронической обструктивной болезнью легких; неастматическим эозинофильным бронхитом или инфекциями, включая коклюш, паракоклюш и микоплазму.

Также важно исключить пневмонию, туберкулез и новообразования. На пневмонию могут указывать повторное повышение температуры, боль в груди и одышка.

Для обследования при затяжном кашле обычно необходимы осмотр врача, рентген грудной клетки и спирометрия. По результатам специалист сможет определить дальнейшую тактику, заключил врач.