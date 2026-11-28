Калининградский «Локомотив» потерпел поражение от красноярского «Енисея» со счетом 0:3 (в источнике указан счет 3:0 в пользу хозяев) в десятом туре женской волейбольной Суперлиги. Встреча состоялась в субботу, 28 ноября , во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, сообщает корреспондент издания «Клопс» .

До игры калининградки занимали девятую строчку таблицы, а красноярская команда шла на 11-м месте. После неудачи в прошлом туре против саратовского «Протона» коллектив Андрея Воронкова рассчитывал исправить ситуацию в Красноярске, однако хозяйки площадки сумели воспользоваться ошибками гостей и одержали первую домашнюю победу в сезоне. В стартовом составе «Локомотива» вышли Киси Насименто, Дарья Киселева, Анастасия Капралова, Ирина Капустина, Полина Беликова и Ольга Хлебникова, а позиции либеро заняли Ольга Костюкевич и Анастасия Пирайнен.

Ключевые эпизоды сетов и турнирная ситуация

На старте первой партии «Локомотив» повел 16:9 и сохранял перевес при счете 18:12, но затем «Енисей» выиграл семь розыгрышей подряд, вышел вперед ( 19:18 ) и довел сет до победы 25:22. Во второй партии калининградки столкнулись с проблемами на приеме и натиском Елизаветы Мазиной, уступали 3:8 и 14:21, а серия из трех успешных блоков подряд позволила сократить разрыв лишь до 18:21 перед поражением 21:25 (по ходу сета на площадку выходили Анна Погорельченко и Марина Аслямова ). В третьем сете при счете 18:24 красноярская команда реализовала первый же матчбол, завершив партию со счетом 25:18.

Этот результат позволил «Енисею» сравняться с калининградками по числу побед, уступая им по набранным очкам, тогда как «Локомотив» по итогам десятого тура останется не ниже девятого места, но пока не входит в восьмерку команд, продолжающих борьбу за медали по итогам группового этапа.