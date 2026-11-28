Родители пятилетней девочки, умершей от истощения в Вологде, намеренно и на протяжении длительного времени лишали ее еды. По версии следствия, действия взрослых привели к тяжелому истощению организма и гибели ребенка. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Что установило следствие

Согласно материалам дела, родители осознанно не давали дочери пищу вплоть до 26 ноября 2026 года. В результате ребенок оказался в состоянии сильного истощения, которое стало причиной смерти.

В пресс-службе судов подчеркнули, что речь идет об умышленных действиях взрослых. Окончательную правовую оценку произошедшему предстоит дать в рамках расследования и судебного разбирательства.

Что известно о деле

Ранее сообщалось, что в Вологодской области суд арестовал отца девочки, скончавшейся от истощения. Обстоятельства гибели ребенка устанавливают правоохранительные органы.