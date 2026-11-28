Количество обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным к 14:53 мск 28 ноября достигло 204 562. Почти 205 тысяч вопросов и сообщений обработала нейросеть «Гигачат» Сбербанка. Об этом сообщает ТАСС .

За сутки число обращений выросло почти вдвое

Вечером 27 ноября было зарегистрировано 105 641 обращение. Таким образом, менее чем за сутки их количество увеличилось почти на 99 тысяч.

Россияне могут направлять вопросы президенту несколькими способами: по телефону, через СМС и ММС, мессенджер MAX, специальный сайт, приложение и социальные сети.

Откуда поступает больше всего вопросов

Согласно данным на 27 ноября, основная часть обращений поступила по телефону — 64%. Еще 17% россиян отправили СМС и ММС, 14% воспользовались мессенджером MAX. На сайт и приложение пришлось 3% сообщений, а на социальные сети — 2%.

Больше всего вопросов поступило из Москвы — 8%, Московской области — 7% и Краснодарского края — 5%. Среди обратившихся около 60% составили женщины, примерно 40% — мужчины.

Когда пройдет прямая линия Путина

Прием вопросов для программы «Итоги года с Владимиром Путиным», совмещенной с прямой линией президента, стартовал в 00:00 мск 27 ноября 2026 года.

Отправить обращение можно вплоть до завершения программы 10 декабря.