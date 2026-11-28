Необычный марафон длиною в тысячи километров: супруги из Москвы продолжают пешее путешествие до Владивостока. Павел и Тамара уже преодолели внушительный отрезок пути — почти 8,7 тыс. километров, а впереди у них еще около тысячи. Их маршрут — не просто спортивное испытание, а целая история о терпении, поддержке и маленьких победах на каждом километре, сообщило РИА Новости.

Старт приключению был дан 19 января — вскоре после новогодних праздников. К 28 ноября пара отметила 314‑й день в дороге: в тот день они прошли порядка 32 километров и остановились на отдых в селе Будукан Облученского района Еврейской автономной области. Павлу — 33 года, Тамаре — 31, оба — коренные москвичи, но сейчас их «домом» становится каждый новый населенный пункт на маршруте.

Супруги строят путь от города к городу, не пытаясь загнать себя в жесткие рамки. Ночевки устраивают в гостиницах и мотелях, а продукты закупают в обычных магазинах по ходу движения. При этом они не отказываются от поддержки, которая делает путешествие чуть легче: например, нередко принимают помощь в перевозке своих вещей вперед по маршруту.

Огромную роль в их дороге играют простые человеческие связи. Местные жители и подписчики их онлайн‑канала активно включаются в поддержку пары: помогают найти место для ночлега, подсказывают удобные варианты размещения, делятся советами. Благодаря этому маршрут превращается в череду маленьких добрых историй — и именно они, по словам самих путешественников, придают сил двигаться дальше.

Девиз пары — «Каждый шаг — маленькая победа» — в этой ситуации звучит особенно точно: ведь за каждым пройденным километром стоят не только физические усилия, но и доверие друг к другу, готовность принимать помощь и умение радоваться простым вещам.

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