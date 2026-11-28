В Чеченской Республике 28 ноября объявили ракетную опасность. Предупреждение поступило от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сообщение об угрозе распространили в 13:44. Об этом сообщает «Московский комсомолец» .

В оповещении жителей предупредили о ракетной опасности на территории всей республики. На момент первоначального сообщения подробности о возможных угрозах и последствиях не приводились.

В тот же день ракетную опасность объявляли также в Ростовской и Волгоградской областях.

Позднее стало известно, что режим ракетной опасности в Чечне отменили. Жителям рекомендовали следить за сообщениями официальных служб.