Защита отца пятилетней девочки, умершей от истощения в Вологде, намерена обжаловать решение суда о заключении мужчины под стражу. Об этом РИА Новости сообщил адвокат подозреваемого Юрий Четвериков.

Почему отца отправили под арест

Вологодский городской суд в субботу избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Решение принято на период предварительного следствия.

Адвокат подтвердил намерение обжаловать постановление суда.

Что известно о семье, в которой умер ребенок

Ранее региональное управление Следственного комитета сообщило, что в семье из Вологды воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних. По данным следствия, дети жили в антисанитарных условиях.

Пятилетняя девочка умерла от истощения. Ее семилетнего брата также доставили в больницу в истощенном состоянии.

Какие уголовные дела расследуют

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками служб профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка и проверяют действия должностных лиц, которые должны были контролировать условия жизни детей.