В Москве 73-летний пенсионер стал жертвой телефонных мошенников и лишился 40 млн рублей , передав средства курьерам и оставив часть наличных в условленном месте. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По данным ведомства, обман начался с ложного уведомления о наличии кредиторской задолженности и шестизначного кода, который мужчина ввел после перехода по присланной ссылке. Затем с пенсионером связались злоумышленники под видом сотрудников силовых структур: они заявили, что мужчина вступил в контакт с аферистами и обязан помогать правоохранительным органам, пригрозив в противном случае привлечением к уголовной ответственности.

Передача средств курьерам и позиция прокуратуры

Следуя указаниям звонивших, пенсионер установил на смартфон специальное приложение, обналичивал накопления со счетов и передавал деньги курьерам с использованием кодовых слов-паролей, при этом по дороге он несколько раз поднимал руку для фиксации на камерах видеонаблюдения. Часть наличных потерпевший оставил в микроволновой печи в квартире, от которой мошенники сообщили ему код.

Позднее злоумышленники убедили мужчину, что среди переданных купюр якобы обнаружили фальшивые, из-за чего он продолжил снимать деньги со счетов, а также расторг договор страхования, доведя общий размер ущерба до 40 млн рублей.

В столичной прокуратуре подчеркнули, что представители государственных органов никогда не требуют от граждан снимать денежные средства, передавать их курьерам и не проводят оперативные мероприятия в телефонном режиме.