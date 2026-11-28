Вьетнамский повар Шон Донг умер от сердечной недостаточности в Екатеринбурге: что рассказали друзья
E1.ru: у скончавшегося в Екатеринбурге повара во Вьетнаме остались жена и дети
В Екатеринбурге от сердечной недостаточности скончался 32-летний вьетнамский повар Шон Донг. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на друзей погибшего.
Лучший друг мужчины Ань Нгуен рассказал, что окружающие не знали о каких-либо проблемах повара со здоровьем. По его словам, накануне вечером Шон Донг заходил в кафе, где они пообщались: мужчина выпил один стакан пива, оставался трезвым и находился в хорошем расположении духа.
Происшествие на улице Воеводина и семья погибшего
Повар проживал вместе с соотечественником в квартире на улице Воеводина. Утром сосед попытался разбудить товарища, однако обнаружил его без сознания: мужчина еще дышал, но изо рта и носа у него шла кровь. Прибывшая на вызов бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть.
Во Вьетнаме у погибшего остались родители, супруга и две дочери.