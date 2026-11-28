В Екатеринбурге от сердечной недостаточности скончался 32-летний вьетнамский повар Шон Донг . Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на друзей погибшего.

Лучший друг мужчины Ань Нгуен рассказал, что окружающие не знали о каких-либо проблемах повара со здоровьем. По его словам, накануне вечером Шон Донг заходил в кафе, где они пообщались: мужчина выпил один стакан пива, оставался трезвым и находился в хорошем расположении духа.

Происшествие на улице Воеводина и семья погибшего

Повар проживал вместе с соотечественником в квартире на улице Воеводина. Утром сосед попытался разбудить товарища, однако обнаружил его без сознания: мужчина еще дышал, но изо рта и носа у него шла кровь. Прибывшая на вызов бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть.

Во Вьетнаме у погибшего остались родители, супруга и две дочери.