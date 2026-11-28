Представители математического сообщества оказались в «очень странном положении» на фоне способности искусственного интеллекта решать задачи, над которыми ученые трудились десятилетиями, при этом сами исследователи далеко не всегда могут разобраться в логике полученных доказательств. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Специалист по теории чисел Донгрюль Ким отметил, что представленное компанией OpenAI в октябре доказательство частного случая гипотезы Ходжа помогло упростить его собственную работу и сняло ряд технических трудностей, однако само решение еще не прошло верификацию, а его обоснование остается крайне сложным для восприятия. По словам ученого, неизвестно, понимает ли кто-либо это доказательство даже сейчас.

В ноябре математик компании Anthropic Левент Альпеге заявил о получении при помощи ИИ доказательства гипотезы Римана — одной из наиболее известных нерешенных проблем математики, сформулированной 167 лет назад и посвященной распределению простых чисел. Исследователь охарактеризовал текущий этап развития науки как время, когда готовые ответы нередко опережают их осмысление.

Дискуссия о ценности понимания и влиянии ИИ-компаний

Как отмечает издание, успехи алгоритмов вызывают интерес, но вместе с тем порождают тревогу в научной среде по поводу востребованности самих математиков, защиты интеллектуальной собственности и практической ценности выводов, полученных без полного понимания механизма их вывода:

оценка прогресса и риски неравенства: профессор математики Имперского колледжа Лондона Ана Караяни назвала предполагаемое доказательство гипотезы Римана во многом победой человеческой математики, поскольку оно опирается на выстроенные людьми математические структуры, но предупредила, что усиление влияния ИИ-корпораций на научные институты способно усилить неравенство в академической сфере;

ценность объяснения: исследовательница призвала к солидарности представителей всех направлений интеллектуального труда, включая гуманитарные науки, и подчеркнула, что задача математики заключается не только в формальном получении результата, но и в построении структур и понимании того, почему этот результат верен.

Таким образом, развитие систем искусственного интеллекта ставит перед фундаментальной наукой вопрос о балансе между скоростью получения сложных математических выводов и сохранением их прозрачности для человеческого анализа.