В Екатеринбурге 17-летний подросток попал под колеса Volkswagen Golf. ДТП произошло вечером 27 ноября на улице Родонитовой: юноша переходил проезжую часть в неположенном месте прямо перед приближавшимся автомобилем. С травмами его доставили в детскую городскую больницу № 9. Об этом сообщает E1.RU .

Как произошло ДТП на улице Родонитовой

По предварительным данным, подросток возвращался домой после прогулки вместе с друзьями. Он решил перейти дорогу вне пешеходного перехода, хотя в зоне видимости находился регулируемый переход.

Очевидица рассказала E1.RU, что пострадавший громко кричал от боли, пока прохожие и медики переносили его на каталку.

Что известно о водителе Volkswagen

За рулем иномарки находился 27-летний мужчина со стажем вождения 5 лет. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, за это время он 22 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Освидетельствование показало, что водитель был трезв.

В отношении автомобилиста составили протокол по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ — за причинение вреда здоровью средней тяжести.

Проверку проведут и в отношении семьи подростка

Полиция и Госавтоинспекция продолжают выяснять обстоятельства аварии. Информацию о происшествии также передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Инспекторы проверят условия жизни и воспитания пострадавшего школьника.