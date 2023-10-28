«Важен для профилактики гипертонии»: диетолог раскрыла полезные свойства картофеля, о которых вы не знали

Аграрии региона на 63% выполнили план по сбору урожая картофеля в этом году. Как сообщают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на данный момент собрано уже свыше 280 тыс. тонн картофеля с 8,7 тыс. га. Это почти на три тысячи гектаров больше, чем годом ранее. Диетологи и кулинары положительно оценили повышенную урожайность продукта и поделились интересными рецептами его приготовления.

ДИЕТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ?

Важным источником витаминов, минералов, пищевых волокон и антиоксидантов называет картофель главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.

«Картофель богат калием, который очень важен для хорошей работы сердца, почек и профилактики гипертонии. Есть в картофеле витамины группы В и витамин С», – рассказывает Пичугина.

Чтобы сохранить витамины и микроэлементы в картофеле, не стоит его долго вымачивать. Не принесет пользы организму и частое употребление вкусной, но очень жирной картошки – жаренной на сале или масле. Все-таки такое блюдо должно встречаться в рационе человека нечасто, подчеркивает Пичугина.

«Картофель – достаточно диетический продукт. Он не вызывает напряжения со стороны органов желудочно-кишечного тракта. Однако его употребление следует ограничить людям, страдающим сахарным диабетом, и тем, кто занимается снижением веса», – поясняет диетолог.

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ДУЭТ ИЗ ДУХОВКИ

Идеальный вариант употребления молодого картофеля – запеченным в духовке. Инна Пичугина рекомендует запекать картошку целиком, в кожуре – так в овоще максимально сохраняются витамины и микроэлементы. Заправить готовое блюдо можно нерафинированным оливковым или льняным маслом первого отжима. В оливковом масле содержится полезная линолевая кислота, а в льняном Омега-3 жирные кислоты.

Повар из Электростали Елена Михнова рекомендует попробовать приготовить в духовке творожный картофель. На две порции возьмите две крупные картофелины, 200 граммов мягкого творога жирностью 9%, пару зубчиков чеснока, небольшой пучок укропа, несколько помидоров черри, оливковое масло, соль и перец.

«Вымойте и обсушите картофель, натрите его оливковым маслом и сделайте сверху глубокий крестообразный надрез. Затем заверните в фольгу и отправьте в духовку, разогретую до 220°С», – рассказывает Михнова.

Пока картошка печется, приготовьте начинку. Мелко нарежьте чеснок, укроп, смешайте с творогом, посолите и поперчите. Добавьте туда же разрезанные на половинки помидоры черри. Через 40–50 минут достаньте уже готовый картофель, вскройте его по надрезу и наполните начинкой. Затем вновь отправьте в духовку на десять минут. Готовое блюдо можно полить оливковым маслом.

кстати

А еще из картошки можно создать несладкий десерт! Из 6 картофелин приготовьте пюре на молоке, добавьте туда два яйца, 1 стакан муки, 1 ч.л. разрыхлителя и хорошенько перемешайте. Выпекайте лакомство в вафельнице, сверху посыпьте сыром.

факт

При неправильном хранении, когда на клубни попадает свет, или в процессе прорастания побегов в картофеле может образоваться соланин. Употребление такого продукта может вызвать отравление.