ДТП в Приморье: четыре человека пострадали, среди них маленький ребенок

В Находке Приморского края столкнулись два автомобиля Toyota, в результате чего травмы получили четыре человека, в том числе годовалый ребенок. В больницу доставили 19-летнюю пассажирку одной из машин. По предварительным данным полиции, аварию спровоцировал 78-летний водитель, который не уступил дорогу при повороте налево. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В Находке Приморского края четыре человека пострадали в результате столкновения автомобилей Toyota Rush и Toyota Ipsum. Среди них — годовалый ребенок, который находился в детском удерживающем устройстве.

По предварительным данным полиции, авария произошла, когда 78-летний водитель Toyota Rush выезжал с прилегающей территории в сторону улицы Кирова. При повороте налево он не предоставил преимущество другой машине, двигавшейся через перекресток, и столкнулся с Toyota Ipsum.

В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также две пассажирки Toyota Ipsum — 19-летняя девушка и годовалый ребенок. Молодую женщину госпитализировали. Остальным пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

В отношении предполагаемого виновника аварии составили административный протокол. Как уточнили в полиции, на момент столкновения мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в ведомстве отметили, что в течение 2026 года его не привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в Архангельской области в ДТП с шестью автомобилями пострадали два человека.