«Заразнее, чем нашумевший Омикрон»: угрожает ли миру новая пандемия Covid-19

В России стали все чаще фиксировать новые случаи заражения Covid-19. Только за последнюю неделю показатель заболеваемости на 100 тыс. человек увеличился на 48%. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Не менее пугающе звучат новости о новом штамме коронавируса под названием Пирола: впервые его выявили в Израиле, но случаи заражения им выявлены уже и в Дании, Великобритании, Франции, США и странах Южной Африки.

Эксперты отмечают, что новый мутировавший вариант Covid-19 более заразен, чем предыдущие штаммы. Вирусолог Сергей Вострухов рассказал, насколько опасна Пирола и грозит ли миру новая пандемия.

В чем особенность нового штамма

Первые случаи заболевания штаммом Пирола были зарегистрированы еще в августе этого года. По словам Вострухова, этот вариант вируса имеет высокую контагиозность: это значит, что он с большей вероятностью поражает клетки здорового организма.

«Пирола имеет большое число мутаций в белке Spike, который отвечает за легкость проникновения вируса в клетку. Есть информация, что новый вариант коронавирусной инфекции заразнее, чем нашумевший Омикрон, но это не совсем так», — рассказал биотехнолог в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что пока нет убедительных данных об особой опасности Пиролы по сравнению с другими штаммами Covid-19. Заражение происходит быстрее, но тяжесть течения заболевания остается прежней.

«Тем не менее, специалисты пристально наблюдают за распространением вируса, тяжестью болезни у инфицированных, и постоянно изучают новые данные. Ситуация может измениться», — поделился сведениями собеседник.

Грозят ли нам пандемия и новые ограничения

Вирусолог подчеркнул, что из-за повышенной контагиозности Пиролы особенно важны своевременные профилактические меры.

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«Они направлены на прерывание цепочек распространения вируса. К таким мерам относятся иммунопрофилактика под руководством специалистов, общая подготовка организма к сезонному всплеску простудных заболеваний и соблюдение индивидуальной защиты: антисептик, маски и перчатки», — объяснил Вострухов.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, биотехнолог не видит причин опасаться новой пандемии.

«Оснований для введения ограничительных мер нет никаких, однако необходимо прислушиваться к рекомендациях региональных отделений Роспотребнадзора. Ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением: обращайтесь к врачу при первых признаках заболевания», — посоветовал собеседник.

Специалист дополнил, что самостоятельное лечение коронавируса приводит к тяжелому течению болезни и серьезным осложнениям.

Ранее эксперт рассказал, при каких условиях в России введут масочный режим.