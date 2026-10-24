«Пенсия по QR-коду». Минтруд меняет правила получения выплат

Минтруд предложил выдавать пенсии по QR-коду в «Максе» на почте

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Кира Морозова]

Кирилл Карпов, доцент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сообщил о планах предложить гражданам России новый порядок получения пенсионных выплат. Предполагается задействовать цифровое удостоверение «Макс», сообщает РИА Новости.

По словам Карпова, Минтруд выступил с инициативой разрешить применение цифрового удостоверения, встроенного в мессенджер, при выдаче пенсий в отделениях «Почты России».

Если проект постановления будет одобрен, для получения выплаты пенсионеру нужно будет открыть приложение «Макс» и показать работнику почты QR-код из цифрового профиля.

Функционал цифрового удостоверения в мессенджере «Макс» уже сегодня позволяет пользователям подтверждать право на определенные льготы без предъявления бумажного паспорта, отметил Карпов. В частности, механизм применяется для получения скидок в торговых сетях и льготного посещения музеев, добавил он.

Ранее депутат Чаплин сообщил о том, что пенсии за январь 2027 года выплатят досрочно в декабре.

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