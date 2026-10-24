«Пенсия по QR-коду». Минтруд меняет правила получения выплат

По словам Карпова, Минтруд выступил с инициативой разрешить применение цифрового удостоверения, встроенного в мессенджер, при выдаче пенсий в отделениях «Почты России».

Если проект постановления будет одобрен, для получения выплаты пенсионеру нужно будет открыть приложение «Макс» и показать работнику почты QR-код из цифрового профиля.

Функционал цифрового удостоверения в мессенджере «Макс» уже сегодня позволяет пользователям подтверждать право на определенные льготы без предъявления бумажного паспорта, отметил Карпов. В частности, механизм применяется для получения скидок в торговых сетях и льготного посещения музеев, добавил он.

Ранее депутат Чаплин сообщил о том, что пенсии за январь 2027 года выплатят досрочно в декабре.