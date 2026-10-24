Новогодний сюрприз от Госдумы: кому пенсию за январь выплатят досрочно?

Россияне, обычно получающие пенсию на банковские счета с 1 по 10 число месяца, получат выплаты за январь 2027 года досрочно — в декабре 2026 года. Об этом в беседе с RT сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

По словам парламентария, перенос связан с длительными новогодними праздниками, которые продлятся с 1 по 10 января. Он рекомендовал получателям заранее спланировать досрочно поступившие средства, чтобы покрыть расходы в первом месяце года. При этом для пенсионеров, у которых дата зачисления приходится на более поздний период, график выплат останется стандартным. Отдельное расписание доставки предусмотрено и для тех, кто получает средства через отделения «Почты России».

Депутат также напомнил о возможности получения наличных на дому через почтовую службу, что особенно актуально для пожилых людей, которым сложно покидать жилье зимой. Услуга предоставляется исключительно по желанию получателя.

Ранее доцент Балынин сообщил, что прожиточный минимум пенсионеров вырастет до 17 395 рублей.