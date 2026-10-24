Рост затрат на материалы и логистику: ждать ли снижения цен на квартиры?

Вице-президент «Девелопмент-Юг» Кравченко: цены на новостройки не снизятся

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Существенного удешевления новостроек в России не произойдет. Такую оценку в беседе с ТАСС озвучил вице-президент по маркетингу строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Владимир Кравченко.

По его словам, ожидать ощутимого снижения цен на новое жилье не следует, поскольку продолжают увеличиваться расходы на материалы, оборудование, логистику, оплату труда и проектное финансирование.

«Для застройщиков важна не разовая корректировка ключевой ставки, а понятная траектория ее снижения, позволяющая планировать новые проекты», — пояснил эксперт.

Он также указал, что дополнительное давление оказывает изменение условий семейной ипотеки с октября, которое ограничивает возможности для части семей.

Сооснователь и генеральный директор «22/11 девелопмент» Айман Эль-Хашем, в свою очередь, сообщил, что не ожидает резких колебаний продаж, цен или новых запусков. По его мнению, первые результаты постепенного удешевления рыночной ипотеки будут более заметны на «вторичке», а спрос на новые квартиры по-прежнему будет зависеть от параметров семейной программы.

Ранее сообщалось о том, что жителям последних корпусов ЖК «Тетрис» в Красногорске передали более 90% квартир.

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