«Станут золотыми людьми». Лукашенко пригрозил армией нарушающим дисциплину рабочим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения холдинга «Белкоммунмаш» заявил о необходимости обеспечения трудовой дисциплины на промышленных предприятиях страны. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства заслушал доклад руководства предприятия. Комментируя сведения об отсутствии порядка на производстве, Лукашенко отреагировал эмоционально.

«Когда мне сказали, что у тебя на предприятии нет дисциплины, мне немножко поплохело. Что значит нет дисциплины в наше время?» — удивился он.

Президент раскритиковал разболтанность рабочего класса и указал на неспособность руководителей справляться с обязанностями. Он потребовал называть конкретные фамилии тех, кто нарушает субординацию или игнорирует требования начальства. В качестве меры воздействия Лукашенко допустил передачу сведений о недисциплинированных работниках министру обороны для их перевоспитания, отметив, что после этого они станут золотыми людьми.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко признался, что отдыхает только в деревне.