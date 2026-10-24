«Дешевле не будет»: эксперт оценил урожай картофеля и его влияние на цену

Руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов в интервью KP.RU оценил урожай картофеля 2026 года и его влияние на цены.

К началу октября в России собрали 14,65 млн тонн картофеля — на 8,7% меньше, чем годом ранее. Уборка завершена на 87% посевов. Аналитики «АБ Центра» прогнозируют 7,6 млн тонн в промышленном секторе по итогам года: на 11,5% меньше, чем в 2025-м, но на 100 тыс. тонн больше, чем в 2024-м.

Тихонов объясняет снижение экономической логикой: рекордное предложение в 2025 году обрушило цены, и аграрии сократили посевные площади до 968,2 тыс. гектаров.

Внутренний спрос покрывается с запасом: личные подсобные хозяйства дают около 9,5 млн тонн, а уровень самообеспеченности, по данным Минсельхоза, составляет 96,3%.

В сентябре картофель подешевел на 9,2%. Однако Тихонов подчеркивает: «ключевым фактором формирования цен является наличие овощехранилищ». По данным Картофельного союза, дефицит мощностей для хранения составляет от 2 до 3 млн тонн. Осенью производители продают продукцию дешево, а к весне цены неизбежно растут. Эксперт указал на необходимость развития инфраструктуры, а не погони за разовыми рекордами урожайности.

Расширение мощностей хранения позволит удерживать цены под контролем», тогда как отсутствие инвестиций приведет к их росту к весне 2027 года, заключил Тихонов.

Ранее диетолог Моньино посоветовала есть запеченный картофель на следующий день.