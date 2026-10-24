«Цифровой барьер». Эксперт Праздников предсказал полный переход на онлайн-запись в поликлинику

Вице-президент Общества врачей Праздников: запись к врачу будет полностью онлайн

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

В обозримом будущем запись на прием в медицинские учреждения может осуществляться исключительно через интернет. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-президент Общества врачей России и председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников.

«Постепенно, с годами доля вариативности уйдет и останется 100% онлайн-запись на медицинские услуги», — считает Праздников.

При этом Праздников обратил внимание, что часть граждан не владеет цифровыми устройствами и не располагает средствами для покупки компьютера или современного смартфона. В связи с этим он считает необходимым пока сохранять альтернативные способы записи.

По данным агентства, большинство россиян уже сегодня записываются к врачам удаленно. Такой формат позволяет сэкономить время и избежать очередей в регистратурах. Запись доступна через портал «Госуслуги», региональные порталы здравоохранения и мессенджер «Макс».

Ранее сообщалось о том, что жители Подмосковья закрыли почти 300 тыс. больничных через МАКС.

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