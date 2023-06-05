Долой трусы: ученые рассказали, почему спать голым полезно
Долой трусы: ученые рассказали, почему спать голым полезно
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Консультант медицинской платформы Welzo Джеймс Уокер и сексолог Адитья Кашьяп Мишра в статье для авторитетного научного журнала Popular Science назвали 3 аргумента в пользу сна без пижамы. И, конечно, дело не только в стирке меньшего количества белья.
По словам Уокера, правильных и неправильных способов подготовки ко сну нет — все зависит от предпочтений. И хотя нагота чудесным образом не излечит все ваши проблемы со сном, эксперт утверждает, что в нагом засыпании есть некоторые скромные преимущества.
Кожа будет выглядеть моложе
Уокер считает, что сон голышом дает коже свободно дышать. Одежда, особенно облегающая, наоборот, ограничивает кровообращение, что мешает витаминам и минералам распространяться по организму, отметил медконсультант. Это снижает выработку каллогена, что сказывается на упругости и качестве кожи.
Мишра в свою очередь добавил, что синтетические волокна (спандекс, нейлон) также задерживают влагу. Это может повлиять как на скорость засыпания (тело не охлаждается), так и спровоцировать раздражение кожи — ткань будет тереться о человека.
Одежда мешает организму восстанавливаться
Уокер подчеркивает, что сон с открытой кожей помогает телу регулировать температуру. В одежде человек можетперегреться, особенно это актуально летом. Исследования показывают, что перегрев тела сказывается на уровне бодрствования, а также снижает длительность медленноволнового сна, тем самым мешая телу восстанавливаться.
Прохлада, которую обеспечивает нагота, помогает быстрее заснуть, отметил медконсультант. Он пояснил, что температура человеческого тела привязана к циклам «светло-темно» и понижается с заходом солнца. Так, сон голышом способствует «дружбе» человека и его биологическими часами.
Нет одежды — нет грибка
Грибки и бактерии обожают места, где тепло и влажно. На человеческом теле они могут «поселиться» на нижней части туловища. Мишра в этом ключе подчеркнул, что пот, который впитывается в пижаму, увеличивает риск размножения микроорганизмов, которые могут спровоцировать дрожжевые инфекции и зуд в области ягодиц. Кроме того, добавил Мишра, зуд может быть вызван постоянным трением об одежду. Так, только полностью раздевшись человек обеспечит циркуляцию воздуха и убережет свои интимные части от перегрева, считает эксперт.
Что делать, если хочется спать в одежде?
Уокер и Мишра в этой ситуации советуют избегать тесной одежды, которая могла бы стеснять движения, нарушать кровообращение и раздражать кожу. Медконсультант рекомендует ложиться спать в одежде из свободных и дышащих тканей, например, из хлопка, чтобы избежать перегрева.
«Нет ничего плохого в том, чтобы надеть носки. Некоторые люди находят это удобным и полезным для того, чтобы держать ноги в тепле, особенно в холодное время года. Однако слишком тесные носки могут ограничить кровообращение», — заключил Уокер
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