Долой трусы: ученые рассказали, почему спать голым полезно

Консультант медицинской платформы Welzo Джеймс Уокер и сексолог Адитья Кашьяп Мишра в статье для авторитетного научного журнала Popular Science назвали 3 аргумента в пользу сна без пижамы. И, конечно, дело не только в стирке меньшего количества белья.

По словам Уокера, правильных и неправильных способов подготовки ко сну нет — все зависит от предпочтений. И хотя нагота чудесным образом не излечит все ваши проблемы со сном, эксперт утверждает, что в нагом засыпании есть некоторые скромные преимущества.

Кожа будет выглядеть моложе

Уокер считает, что сон голышом дает коже свободно дышать. Одежда, особенно облегающая, наоборот, ограничивает кровообращение, что мешает витаминам и минералам распространяться по организму, отметил медконсультант. Это снижает выработку каллогена, что сказывается на упругости и качестве кожи.

Мишра в свою очередь добавил, что синтетические волокна (спандекс, нейлон) также задерживают влагу. Это может повлиять как на скорость засыпания (тело не охлаждается), так и спровоцировать раздражение кожи — ткань будет тереться о человека.

Одежда мешает организму восстанавливаться

Уокер подчеркивает, что сон с открытой кожей помогает телу регулировать температуру. В одежде человек можетперегреться, особенно это актуально летом. Исследования показывают, что перегрев тела сказывается на уровне бодрствования, а также снижает длительность медленноволнового сна, тем самым мешая телу восстанавливаться.

Прохлада, которую обеспечивает нагота, помогает быстрее заснуть, отметил медконсультант. Он пояснил, что температура человеческого тела привязана к циклам «светло-темно» и понижается с заходом солнца. Так, сон голышом способствует «дружбе» человека и его биологическими часами.

Нет одежды — нет грибка

Грибки и бактерии обожают места, где тепло и влажно. На человеческом теле они могут «поселиться» на нижней части туловища. Мишра в этом ключе подчеркнул, что пот, который впитывается в пижаму, увеличивает риск размножения микроорганизмов, которые могут спровоцировать дрожжевые инфекции и зуд в области ягодиц. Кроме того, добавил Мишра, зуд может быть вызван постоянным трением об одежду. Так, только полностью раздевшись человек обеспечит циркуляцию воздуха и убережет свои интимные части от перегрева, считает эксперт.

Что делать, если хочется спать в одежде?

Уокер и Мишра в этой ситуации советуют избегать тесной одежды, которая могла бы стеснять движения, нарушать кровообращение и раздражать кожу. Медконсультант рекомендует ложиться спать в одежде из свободных и дышащих тканей, например, из хлопка, чтобы избежать перегрева.

«Нет ничего плохого в том, чтобы надеть носки. Некоторые люди находят это удобным и полезным для того, чтобы держать ноги в тепле, особенно в холодное время года. Однако слишком тесные носки могут ограничить кровообращение», — заключил Уокер

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