Пассажиры Подмосковья совершили более 31 млн поездок по карте «Тройка» в автобусах Мострансавто

С начала 2026 года пассажиры АО «Мострансавто» совершили более 31 млн поездок по транспортной карте «Тройка» (тариф «Кошелек»), на нее приходится около 16% всех коммерческих поездок в автобусах предприятия. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Эта транспортная карта уже стала востребованным способом оплаты проезда, а ее система лояльности позволяет жителям региона экономить при регулярных поездках», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, в сентябре пассажиры компании регистрируют по ней в среднем около 130 тыс. поездок в день. Чаще всего ею пользуются на маршрутах трех подразделений Мострансавто: МАП № 11 г. Балашиха, МАП № 1 г. Люберцы и МАП № 3 г. Домодедово. Отметим, что при оплате проезда картой «Тройка» по тарифу «Кошелек» действует система лояльности «Больше ездишь — меньше платишь».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.